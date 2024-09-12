Beyarmudu Belediyesi’nin ücretsiz ulaşım desteği sürüyor

Beyarmudu Belediyesi, hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.

Belediye'den verilen bilgiye göre, Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı köylerde yaşayan 65 yaş ve üzeri özel gereksinimli, yaşlı, hasta ve ihtiyaçlı vatandaşlar haftada bir perşembe günü olmak üzere doktor kontrolünden geçirilmek üzere evlerinden otobüslerle alınarak Beyarmudu Sağlık Ocağı’na götürülüyor.

Konuyla ilgili açıklamasında vatandaşların mutlu, huzurlu ve güvende olması için çalıştıklarını kaydeden Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, “Engellilerin ve yaşlılarımızın ücretsiz ulaşım hakkına sahip çıkıyor, hasta ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntılarını çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.