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Beşparmaklar beyaza büründü

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Soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde kar yağdı, Beşparmak dağları beyaz örtüyle kaplandı

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Beşparmaklar beyaza büründü
 
 
Soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.
Soğuk havayla birlikte önceki akşam yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
Beşparmak dağları beyaza büründü. Özellikle Alevkayası beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının bugün aralıklarla yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan ülkede etkili olan soğuk havayla birlikte çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışı; perşembe ve cuma günleri sabah saatlerinde don bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, karın sadece dağlara değil, iç kesimlere de düşmesinin öngörüldüğünü belirtti.
Buran, soğuk ve nemli havanın etkisini sürdürdüğünü kaydederek, “Ocak ayı beklentilerimiz doğrultusunda yağışlı ve soğuk geçiyor” dedi.





METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI
Havanın parçalı çok bulutlu olması, sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenen bugün dağlık kesimlerde karla karışık yağmur öngörüldüğünü kaydeden Buran, dün geceden itibaren yağışların yer yer etkili olacağı konusunda vatandaş ve yetkilileri uyardı.
Raif İlker Buran, hava sıcaklığının perşembe gününe kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında kalarak 8-11, perşembeden sonra da 4 derecelik artışla 12-15 santigrat dolaylarına seyredeceğini söyledi.
Buran, yağmurun etkili olmadığı dün dağlık kesimlere kar, karla karışık yağmur düştüğünü belirtti.
Perşembe ve cuma günleri sabah saatlerinde don beklendiğini ifade eden Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 25 – 31 Ocak tarihlerini kapsayan periyotta rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli eseceğini de belirtti.  
Buran, 27-31 Ocak tarihleri arasında yağış beklentisi olmadığını kaydetti.
 
 
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