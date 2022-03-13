Beşparmak Dağları boyunca birçok yol trafiğe kapatıldı

Ülkemizin Beşparmak Dağlarının birçok yerinde etkili olan kar yağış nedeniyle yollar buzlanma yaşanmasından dolayı bazı yollar trafik akışına kapatıldı.
Polis Basın Subaylığı, Alevkayası- Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışına kapatıldığını duyurdu.
Polis Basın Subaylığı, “Ardahan - Kantara - Mersinlik, Kaplıca - Kantara ve Turnalar – Kantara” yollarının trafik akışına kapatıldığını duyurdu.
Lefkoşa-Girne ana yolunun St. Hilarion-Girne Sevgi Çemberi (alt geçit) arasındaki bölümü de kar nedeniyle kapatılmıştı.