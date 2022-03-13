Beşparmak Dağları boyunca birçok yol trafiğe kapatıldı

Ülkemizin Beşparmak Dağlarının birçok yerinde etkili olan kar yağış nedeniyle yollar buzlanma yaşanmasından dolayı bazı yollar trafik akışına kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı, Alevkayası- Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Öte yandan adanın doğusunda, Kantara bölgesindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bu bölgedeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.Polis Basın Subaylığı, “Ardahan - Kantara - Mersinlik, Kaplıca - Kantara ve Turnalar – Kantara” yollarının trafik akışına kapatıldığını duyurdu.Lefkoşa-Girne ana yolunun St. Hilarion-Girne Sevgi Çemberi (alt geçit) arasındaki bölümü de kar nedeniyle kapatılmıştı.