banner762
Her yerde ‘Basket’ var
Her yerde ‘Basket’ var
7 0
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
185 0
 
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
14 0
Spoon Lounge’te nostaljik yolculuk
Spoon Lounge’te nostaljik yolculuk
23 0
Gün gün fakirleşiyoruz
Gün gün fakirleşiyoruz
63 0
140 0
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
15 0
banner797
banner794

Beşparmak Dağları boyunca birçok yol trafiğe kapatıldı

banner476

banner714
Beşparmak Dağları boyunca birçok yol trafiğe kapatıldı

Ülkemizin Beşparmak Dağlarının birçok yerinde etkili olan kar yağış nedeniyle yollar buzlanma yaşanmasından dolayı bazı yollar trafik akışına kapatıldı.
Polis Basın Subaylığı, Alevkayası- Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışına kapatıldığını duyurdu. 

Öte yandan adanın doğusunda, Kantara bölgesindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bu bölgedeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.
Polis Basın Subaylığı, “Ardahan - Kantara - Mersinlik, Kaplıca - Kantara ve Turnalar – Kantara” yollarının trafik akışına kapatıldığını duyurdu.
Lefkoşa-Girne ana yolunun St. Hilarion-Girne Sevgi Çemberi (alt geçit) arasındaki bölümü de kar nedeniyle kapatılmıştı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.