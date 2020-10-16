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Beşir ailesinin acı günü

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Erenköy Mücahidi ve emekli öğretmen Ertan Ali Beşir, 79 yaşında hayata veda etti

Beşir ailesinin acı günü
 
 
Erenköy Mücahidi ve emekli öğretmen Ertan Ali Beşir önceki gün hayatını kaybetti.
79 yaşında hayata veda eden Beşir, evli ve dört çocuk babasıydı.
Ertan Ali Beşir bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.
Ertan Ali Beşir’in ölümünün ardından Togay Uluöz duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
Uluöz’ün paylaşımı şöyle:
“Biz afacan LEFKOŞA TÜRK LİSESİ öğrencileri coğrafyayı sizden öğrendik Hocam.
80’li yılların sonunda Ertan Ali Beşir hocamız ile tanıştık.
Kendisi o dönemin ender rastlanan, öğretmenlik mesleğini en iyi şekilde icra eden, babacan tavırlı ve çok ince ruhlu sahipti.
Tabiri caizse tam bir beyefendi idi.
Hocamızı kaybettik ama yetiştirdi öğrencileri onu saygı ve sevgiyle anacaktır.
Nur içinde yat hocam.
Erenköy Gazisi ve LTL'nin değerli öğretmenlerinden Ertan Hocama Allah'tan rahmet diliyorum.”
 
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