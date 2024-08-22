Besim Tibuk: Müjde, Meritler Mare Monte projesinden vazgeçti!

Kamuoyunda yıllardır tartışılan Mare Monte Hotel konusunda konuşan Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Mare Monte projesinden vazgeçtiklerini açıkladı.



Mare Monte ihalesinde dünyaya örnek olacak yeşilin ön planda yer aldığı casinosuz prestije önem verilen bir otel yapılmasını planladıklarını ancak sonrası yaşanan bürokratik krizde imkan kalmadığından dolayı projeden vazgeçmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Katıldığı televizyon programında Hasan Erçakıca’nın sorularını yanıtlayan Besim Tibuk, Mare Monte sürecini “hem anımsattı” hem de o dönemlerde yaşananları açıkladı.

Tarihi eser olduğu için koruma altılan alınan bölgeler kontratın dışına çıkınca, yatırım yapılamayacak bir arazi kaldığından dolayı Vakıflar İdaresi’ne “ya yeni kontrat yapalım ya da bize paramızı geri verin” şeklinde öneri sunduklarını söyleyen Besim Tibuk, sürecin mahkemelik olduğunu ve Vakıflar İdaresi’nin verilen kaporayı iade etmesi için 5 yıldır mahkeme sürecinin başlamasını beklediklerinin altını çizdi.

Mare Monte projesinden vazgeçtiklerini belediye dahil tüm yetkili kurumlara bildirdiklerini kaydeden Besim Tibuk, “ Mare Monte’yi istemiyoruz artık paramızı istiyoruz. Biz buradan vazgeçiyoruz başka bir yatırımcı bulun dedik” şeklinde gerekli yerleri bilgilendirdiğini aktardı.



“Kapalı plajı biz açtık, işletsin diye belediyeye verdik, sonra bize karşı eylem yaptı”



2006 yılında yaşanan ihale sürecinden önce Mare Monte plajının kapalı olduğunu anımsatan Besim Tibuk, arazi Meritler’e geçtikten sonra plajı halka açtıkları süreci şu ifadelerle özetledi:

“Plaj halka kapalıydı. Kapalıyken halk Mare Monte’nin plajına giremiyordu. Biz alır almaz belediye başkanı Atakara’ya dedik ki gel halka açalım burayı sen işlet belediye olarak bizim inşaat bitince de çıkarsın dedik. O da tamam dedi. Ondan sonra bu işler uzadı. Bu arada halkımız orayı kullanıyor. Belediye başkanı da uyanık, malzeme de verdik şezlonglar vs. ve halkı aleyhimize kışkırtmaya başladı. Burası bizimdir, halkındır diyerek”

Mare Monte projesi gerçekleşmiş olsaydı halkın bugün daha güzel koşullarda plaja girebileceğine dikkat çeken Tibuk, “Ama belediye başkanı bize olan düşmanlığı öyle kullandı ki halktan büyük destek aldı. Şimdi o emperyalist sömürücü büyük şirkete karşı mücadele eden genç adam rolünde. Hala Alsancak halkından bir tanesi çıkıp demedi ki eskiden biz buraya giremiyorduk, Merit bize açtı demedi. Şimdi de söylüyorum yatırım yapmayacağız, vazgeçtik tepe tepe kullansınlar orasını. 17 senedir biz kira ödemişiz onlar bedava kullanıyorlar bir şey de istemiyoruz onlardan” şeklinde konuya ve yatırıma dikkat çekti.

