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Beşi yerel 17 yeni vaka

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Beşi yerel 17 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1322 olduğunu, 17 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 10 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 

21 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1322;
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17;
Ülke dışından gelen vakalar -  11;
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 1;
Yerel vakalar – 5;
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6;
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 253.063;
Toplam Vaka Sayısı- 1048;
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 982;
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61;
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 17;
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44;
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5;
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-“

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