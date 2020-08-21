Beş yerli ve 3 ithal üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, 14-20 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde alınan numunelerde 31 ithal üründen 28’inin temiz olduğu, 3’ünde ise Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilirken, 32 yerli üründen 27’sinin temiz olduğu belirtilirken, 2 yerli üründe, Limit Üstü Bitki Koruma, 3 üründe ise Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 14-20 Ağustos tarihleri arasında 5 yerli ve 3 ithal üründe limit üstü ya da tavsiye dışı ürün belirlendi. Tarım Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi. Açıklamada, numune alınan 31 ithal üründen 28’inin temiz olduğu, 3’ünde ise Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği belirtildi. Nuri Ersoy Ltd.’e ait ıspanağın, firmanın isteği üzerine imha edildiği, Köşe Tic. Ltd.’e ait elma (Granny Smith) ve Svs Tic. Ltd. ait şeftali, firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği kaydedildi. Öte yandan, 32 yerli üründen 27’sinin temiz olduğu belirtilirken, 2 yerli üründe, Limit Üstü Bitki Koruma, 3 üründe ise Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği açıklandı. Yeşilyurt sakinlerinden Mustafa Tan’a ait sultani üzümde ve Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Mağusa sakinlerinden Selahattin Kuş’a ait marulda, Tatlısu sakinlerinden Sabri Sencay’a ait semizotunda ve Yeşilköy sakinlerinden İbrahim Altıntaş’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi.

21 Ağustos 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 2 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sarı Fasulye Temiz 3 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Limit Üstü 4 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz 5 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 6 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz 7 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 8 SVS Tic. Ltd. İthal Çarliston Biber Sarı Temiz 9 SVS Tic. Ltd. İthal Çarliston Biber Kırmızı Temiz 10 Köşe Tic. Ltd İthal Çeri Domates Temiz 11 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Granny Smith Limit Üstü 12 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz 13 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Limit Üstü 14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz 15 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz 16 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz 17 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz 18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz 21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz 22 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz 23 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz 24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Temiz 25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz 26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz 27 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 28 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz 29 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 30 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz 31 Sarıoğulları Ltd. İthal Kırmızı Pul Biber Temiz 32 Fatma Fidan Mağusa Semizotu Temiz 33 Selattin Kuş Mağusa Kabak Temiz 34 Selattin Kuş Mağusa Marul Limit Üstü 35 İbrahim Gök Mağusa Patlıcan Temiz 36 İbrahim Gök Mağusa Kapya Biber Temiz 37 Ziya Karabay Yeşilyurt Verigo Üzüm Temiz 38 Halil İbrahim Lefke Verigo Üzüm Temiz 39 Tüzel Urfalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz 40 Engin Hürsen Bostancı Domates Temiz 41 Engin Hürsen Bostancı Patlıcan Temiz 42 Yoran Tarım Ür. Bostancı Maydanoz Temiz 43 Engin Hürsen Bostancı Bİber Temiz 44 Fevzi Tanpınar Alsancak Siyah Üzüm Temiz 45 Kemal Selim Aydınköy Salatalık Temiz 46 Tufan Altay Zümrütköy Molehiya Temiz 47 Ural Erçalışkan Gaziveran Sultani Üzüm Temiz 48 Mustafa Tan Yeşilyurt Sultani Üzüm Limit Üstü 49 Latif Çelik Tatlısu Salatalık Temiz 50 Ömer Uzun Yıldırım Üzüm Temiz 51 Sabri Sencay Tatlısu Semizotu Limit Üstü 52 Sabri Sencay Tatlısu Domates Temiz 53 Neriman Köse Yeşilköy Domates Temiz 54 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Marul Temiz 55 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Patlıcan Temiz 56 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Bİber Temiz 57 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Maydanoz Limit Üstü 58 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Pırasa Temiz 59 Hasan Güngör Yeşilköy Domates Temiz 60 Nihat Aydın Geçitköy Domates Temiz 61 Alim Duman Geçitköy Domates Temiz 62 Bayram Avcı Geçitköy Domates Limit Üstü 63 Demet Mısırlısoy Geçitköy Domates Temiz