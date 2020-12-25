Beş yerel toplam 8 vaka

Sağlık Bakanı Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2613 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Yapılan toplam test sayısı 317 bin 131’e, toplam vaka sayısı 1459’a yükselirken, tedavisi devam eden vaka sayısı 193 olarak bildirildi.

Pozitif vakaların 32’si pandemi merkezinde, 161’i ise pandemi otellerinde tedavi ediliyor.

