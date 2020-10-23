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Beş üründe limitüstü kalıntı

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Beş üründe limitüstü kalıntı
Tarım Dairesi 16 - 22 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 42 numuneden 39’u temiz çıktı. 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
SVS Tic. Ltd’e. ait kırmızı kaliforyan biber ve Köşe Ticaret’e ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek. Muha Seb. Mey. Tic. Ltd’e ait trabzon hurmasında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi
Yerli ürünlerde ise 21 numuneden 19’unun temiz olduğu tespit edildi, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden üründe hasat erteleme uygulandı. Şahinler sakinlerinden Duran Kılbıyık’a ait kerevizde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imhası yapıldı.
   23 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:  
  İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Levent San. Şti. Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz
2 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma (Golden) Temiz
3 Nuri Ersoy Ltd. İthal Üzüm (Verigo) Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm (Red Globe) Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz
8 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Üzüm (Sultani) Temiz
9 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
10 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz
11 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Elma (Starking) Temiz
13 Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz
14 Muha Seb. Mey. Tic. LTD. İthal Elma (Starking) Temiz
15 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz
16 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma (Golden) Temiz
17 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
18 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Havuç Temiz
19 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kaliforyan Biber İmha
22 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm (Beyaz) Temiz
24 Köşe Tic. İthal Elma (Starking) Temiz
25 Köşe Tic. İthal Havuç İmha
26 Köşe Tic. İthal Armut Ankara Temiz
27 Toprak Ürünleri Kurumu İthal Koyun Süt Yemi Temiz
28 Akarı Free Port İthal Buğday (Ekmeklik) Temiz
29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma (Granny Smith) Temiz
30 Halil Kasap Paz. İthal Armut Santa Maria Temiz
31 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
32 Yoran Tarım Ürünleri İthal Havuç Temiz
33 Muha Seb. Mey. Tic. LTD. İthal Üzüm Temiz
34 Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz
35 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
36 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz
37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
38 Muha Seb. Mey. Tic. LTD. İthal Trabzon Hurması Menşeine İade
39 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
40 Henege Tarım ve Depoculuk Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz
41 Nej Grain Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz
42 Nej Grain Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz
43 Zahide Yıldırım Gazimağusa Hıyar Temiz
44 Mustafa Gürler Gazimağusa Hıyar Temiz
45 Ümmü Deniz Gazimağusa Kabak Temiz
46 Safiye Çevik Gazimağusa Hıyar Temiz
47 Zehra Piri Gazimağusa Domates Temiz
48 Duran Kılbıyık Şahinler Kereviz İmha
49 Duran Kılbıyık Şahinler Domates Temiz
50 Akay Atom Şahinler Domates Temiz
51 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar (Parsel 1) Hasat Erteleme
52 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar (Parsel 2) Temiz
53 Seyit Yurdakul Kalkanlı Nar Temiz
54 ODTÜ Kalkanlı Nar Temiz
55 Erdal Fabrikacı Güneşköy Nar Temiz
56 Şahin Manigi Aydınköy Nar Temiz
57 Fatih Seldan Güzelyurt Nar Temiz
58 Hasan Gökdağ Güzelyurt Nar Temiz
59 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Pırasa Temiz
60 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Roka Temiz
61 Erkan Pusa Gelincik Biber Temiz
62 Erkan Pusa Gelincik Patlıcan Temiz
63 Erkan Pusa Gelincik Domates Temiz
 
 
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