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BES, Pazartesi Meclis ve Başbakanlık önünde eylem yapacak

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Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, belediyelere katkı paylarının yatırılmaması nedeniyle halen maaşını alamayan belediye emekçileri bulunduğunu belirterek pazartesi günü Meclis ve Başbakanlık önünde eylem yapacaklarını açıkladı

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BES, Pazartesi Meclis ve Başbakanlık önünde eylem yapacak
 

Yalınkaya, "UBP-DP-YDP hükümetinin yalan vaatlerinden ve süreye oynamak için çevirdiği oyundan" artık bıktıklarını, bardağın taştığı süreçte tüm diyalog girişimlerinin de söylenen yalanlar nedeniyle çöktüğünü savundu.

Yalınkaya, BES Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta hükümet tarafından bizlere verilen söz üzerine belediyelere ödenecek katkı paylarının en geç geçtiğimiz Salı gününe kadar yatırılacağı söylenmişti. Ancak hafta bitiyor ve bu katkı payları yatmadığı için hala bugün maaşını alamayan belediye emekçileri evlerine ekmek götüremiyor." ifadelerine yer verdi. 
 
Yalınkaya, "hükümete ve yalanlarına gereken cevabı vermek için" Pazartesi günü hem Meclis, hem de Başbakanlık önüne gideceklerini ve bu kez anlayışlı davranmayacaklarını kaydetti.
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