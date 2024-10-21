Beş köyde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç köylerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

Öte yandan Görneç ve Serdarlı’da da yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre elektrik kesintisi şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklanacak.

