Beş köyde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç köylerinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
Öte yandan Görneç ve Serdarlı’da da yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre elektrik kesintisi şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklanacak.
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