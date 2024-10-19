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Beş kadın ödüllendirildi

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İş Kadınları Derneği (İKD) 13. Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni yapıldı.

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Beş kadın ödüllendirildi
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“Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganı ile Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen 13. Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, Lefkoşa Concorde Tower Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ödül töreninde, 6 Şubat depreminde kaybedilen “Şampiyon Melekler” anısına her akşam saat 20.00’de uygulanan “Adalet için 3 dakika karanlık” eylemi de yapıldı.

Törende konuşmalar da yapıldı.

Jüriye plaketlerinin verilmesinin ardından, 5 kategori altında ödül kazanan kadın girişimcilerin isimleri açıklanarak ödülleri takdim edildi.

Ödül kazanan kadın girişimcilerin listesi şu şekilde oluştu:

“Yılın Kadın Girişimcisi- Pembe Toygar

 Bölgesinde Fark Yaratan Kadın Girişimci Gülfer Öke Akarsulu

 Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimci Şifa Çika

İş Kadınları Derneği Onur Ödülü Şenay Ekingen

Telsim Özel Ödülü- Feride Pekri Demir

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