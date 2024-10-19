Beş kadın ödüllendirildi

İş Kadınları Derneği (İKD) 13. Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni yapıldı.

“Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganı ile Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen 13. Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, Lefkoşa Concorde Tower Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ödül töreninde, 6 Şubat depreminde kaybedilen “Şampiyon Melekler” anısına her akşam saat 20.00’de uygulanan “Adalet için 3 dakika karanlık” eylemi de yapıldı.

Törende konuşmalar da yapıldı.

Jüriye plaketlerinin verilmesinin ardından, 5 kategori altında ödül kazanan kadın girişimcilerin isimleri açıklanarak ödülleri takdim edildi.

Ödül kazanan kadın girişimcilerin listesi şu şekilde oluştu:

“Yılın Kadın Girişimcisi- Pembe Toygar

Bölgesinde Fark Yaratan Kadın Girişimci Gülfer Öke Akarsulu

Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimci Şifa Çika

İş Kadınları Derneği Onur Ödülü Şenay Ekingen

Telsim Özel Ödülü- Feride Pekri Demir