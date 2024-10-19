Beş kadın ödüllendirildi

“Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganı ile Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen 13. Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, Lefkoşa Concorde Tower Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleşti.
Ödül töreninde, 6 Şubat depreminde kaybedilen “Şampiyon Melekler” anısına her akşam saat 20.00’de uygulanan “Adalet için 3 dakika karanlık” eylemi de yapıldı.
Törende konuşmalar da yapıldı.
Jüriye plaketlerinin verilmesinin ardından, 5 kategori altında ödül kazanan kadın girişimcilerin isimleri açıklanarak ödülleri takdim edildi.
Ödül kazanan kadın girişimcilerin listesi şu şekilde oluştu:
“Yılın Kadın Girişimcisi- Pembe Toygar
Bölgesinde Fark Yaratan Kadın Girişimci Gülfer Öke Akarsulu
Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimci Şifa Çika
İş Kadınları Derneği Onur Ödülü Şenay Ekingen
Telsim Özel Ödülü- Feride Pekri Demir