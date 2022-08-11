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BES'e bağlı belediye çalışanları araçlarıyla Meclis önünü kapattı

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BES'e bağlı belediye çalışanları araçlarıyla Meclis önünü kapattı

Belediye Emekçileri Sendikası’na (BES) bağlı belediye çalışanları iş araçlarıyla Cumhuriyet Meclisi önündeki yolu trafiğe kapattı.

Belediye çalışanları, Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nı ele aldığı toplantı devam ederken  saat 20.30'da iş araçlarıyla Meclis önünde toplandı.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Meclis'te herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

Polis, Meclis önündeki yolun trafik akışına kapandığı bilgisi verdi.

Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bu sabahtan beri belediye sayısının azalmasını da öngören Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nı görüşüyor.

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