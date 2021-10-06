Beş çocuklu aile sokakta kaldı

Bugün Gazimağusa’da trajikomik bir olay yaşandı.

Beş çocuk babası Ekrem Arter sabahleyin kiraladığı eve yerleşmek için gittiğinde şoka uğradı ev sahibi senin beş çocuğun var ben sana evimi kiralamıyorum deyip aileyi sokakta bıraktı.

ÇALMADIK KAPI BIRAKMADI

Beş çocuk babası Ekrem Arter kimse yardımcı olmuyor beş çocuğum ile sokakta kaldım, Kaymakamlığa gittim Belediye’ye gittim Elçiliğe gittim kimsesi bana yardımcı olmadı beş çocuğum ile sokakta kaldım, ben çalışan bir insanım sadece beş çocuğum var diye bana ev kiralamıyorlar. Bana o zaman bir arsa versinler ben kendi evimi kendim yaparım.

Ben kimseden borç istemiyorum ev de istemiyorum, sadece beş çocuğum var diye bana ev kiralamıyorlar ben ne yapayım çocuklarımı sokağa mı atayım.

Ben devlet büyüklerimden sadece evimi yapabilecek bir arazi istiyorum. Lütfen bana birileri yardımcı olsun ben tekrar söylüyorum nem bir hali arazi istiyorum ben inşaat ustasıyım evimi ben kendim yaparım yeter ki bana birileri yardımcı olsun.(MHA)

