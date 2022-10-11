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BES Başkanı Yalınkaya: “Gün içinde tüm çalışan ödenmiş olacak”

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Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lapta, Yenierenköy ve Büyükkonuk belediyelerindeki tüm çalışanların gün içinde ödeneceğini açıkladı

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BES Başkanı Yalınkaya: “Gün içinde tüm çalışan ödenmiş olacak”


TAK’a konuşan Yalınkaya, dün akşam saatlerinde 3 belediyeye yatırım yapıldığını ve şu sıralarda çalışanların ödenmesine başlandığını kaydetti. Yalınkaya, “Gün içinde tüm çalışan ödenmiş olacak” dedi.

BES ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, maaş ödenmediği gerekçesiyle Lapta, Yenierenköy ve Büyükkonuk belediyelerinde yapacağını duyurduğu eylemi, süre istenmesi üzerine dün bir günlüğüne askıya almıştı.

-“2022 devlet katkı payı farkları için mücadelemiz devam edecek”

28 belediyenin ortak sorunu olan 2022 devlet katkı payı farkları için mücadelelerinin devam edeceğini kaydeden Yalınkaya, “Ortaya atılan 110 milyonluk kısmı için mücadele devam edecek. Daha fazlası varsa 28 belediye başkanı bir araya gelmeyi başarsınlar ve devam ettirsinler bu mücadeleyi… Eksiksiz 28 belediye… Onlar eksiksiz mücadeleye başlarsa biz de destek vereceğiz” diye konuştu.
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