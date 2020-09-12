Bertan Zaroğlu'nun tedavisine Ankara'da devam edilecek

YDP Milletvekili ve parti genel sekreteri Bertan Zaroğlu’nun tedavisi, Türkiye’de devam edecek.

08 Eylül’de Covid-19’a yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Karantina süreci devam eden Zaroğlu’nun bu gece Türkiye’ye sevk edileceği öğrenildi…

Zaroğlu, 8 Eylül tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada baş ağrısı ve ateş yükselmesi şikayeti ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne başvurduğunu yapılan tetkikler neticesinde covid-19 teşhisi konulduğunu duyurmuştu..

Zaroğlu’nun Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam edileceği elimize ulaşan bilgiler arasında…