Bertan Zaroğlu'nun tedavisine Ankara'da devam edilecek

YDP Milletvekili ve parti genel sekreteri Bertan Zaroğlu’nun tedavisi, Türkiye’de devam edecek.
08 Eylül’de Covid-19’a yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Karantina süreci devam eden Zaroğlu’nun bu gece Türkiye’ye sevk edileceği öğrenildi…
Zaroğlu, 8 Eylül tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada baş ağrısı ve ateş yükselmesi şikayeti ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne başvurduğunu yapılan tetkikler neticesinde covid-19 teşhisi konulduğunu duyurmuştu..
Zaroğlu’nun Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam edileceği elimize ulaşan bilgiler arasında…
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