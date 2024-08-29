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Berova’dan Zafer Bayramı mesajı

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Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
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Maliye Bakanı Özdemir Berova, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Berova, mesajında 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin emsalsiz bir zafer elde ettiğini vurguladı. Bu zaferin, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini ve esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.
Berova, 30 Ağustos Zaferi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu zaferin, Türk milletinin yeniden doğuşunu müjdelediğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini başlattığını dile getirdi.
Bakan Berova, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: "Bu çok anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yılı tüm Türk milletine hayırlı olsun."
 
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