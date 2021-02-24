Berova ve Hasipoğlu yarışacak

UBP'de genel sekreterlik yarışı Mart ayının ikinci haftasında yapılacak. Hasipoğlu ve Berova bu makam için yarışacak





Ulusal Birlik Partisi’nde sular durulmuyor. Yarım kalan kurultay süreci, Başkanlık yarışında ikinci tura kalan adayların çekilmesi ve Ersan Saner’in seçimsiz Genel Başkanlık görevine getirilmesi, Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde yaşanan kriz ve son olarak da Ali Pilli’nin görevden alınmasının ardından şimdi de UBP’de Genel Sekreterlik çekişmesi başladı.

Ulusal Birlik Partisi meclis grubunun dünkü toplantısında kurultay ve genel sekreterlik seçimi konuşuldu.

Kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin kararın parti meclisinde alınması konuşulurken, ya ekim ayında ya da haziran ayında kurultayın yapılması tartışıldı.

Erken seçimin ekim ayında yapılması durumunda haziran ayında kurultayın yapılması konuşuldu ancak seçimin 2022 yılına kalması durumunda kurultayın olağan tarihi olan ekim ayında yapılması yönünde tartışmalar yapıldı.

Genel Sekreterlik yarışıyla ilgili de karar alındı. Mart ayının ikinci haftasında genel sekreterlik seçimi yapılması kararlaştırıldı.

Genel Sekreter mevkisi için Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Girne Milletvekili Özdemir Berova yarışacak.

Özdemir Berova ve Oğuzhan Hasipoğlu, Kanal Sim’e konuşarak aday olduklarını teyit etti.

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, Genel Sekreterlik seçimi için aday olduğunu kesin bir şekilde dile getirdi. Berova, resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağını da sözlerine ekledi.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu UBP Genel Sekreterliği için aday olmayı düşündüğünü ve kararını UBP PM seçim tarihini açıkladığı zaman duyuracağını belirtti.

Öte yandan UBP, kurultay tarihi konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Genel Başkan Ersan Saner, önceki gün yaptığı bir açıklamasında, kurultayın ekim ayında gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmişti.

Faiz Sucuoğlu, Ali Pilli ve Zorlu Töre ise geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamalarla, kurultayın Haziran ayı içerisinde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

