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Berova ev karantinasında

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UBP Milletvekili Özdemir Berova, koronavirüs olan bir vakanın temaslının temaslısı olduğu gerekçesiyle evde kendisini karantinaya aldı

Berova ev karantinasında
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Ulusal Birlik Patisi Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova, cumartesi günü gittiği bir berberde bir çırağın pozitif çıkmasından dolayı berberde çalışanların yakın temaslı olduğuna işaret ederek, temaslının temaslısı olduğundan dolayı kendini izole ettiğini açıkladı.
Yakın temaslı olan berberin karantinada olduğuna dikkat çeken Berova, karantinada olan berberin test sonuçlarına göre hareket edileceğini kaydetti.
Temas Takip Ekibinin görevini yapması için vatandaşın yardımcı olması gerektiğini anlatan Berova, “Utanılacak bir durum yok. Hasta olmak temaslı olmak herkesin başına gelebilir” dedi.
 
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