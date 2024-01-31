Bereket Felakete Dönüştü

Kara kış geldi, şiddetli yağışlar, dolu yağışları ve fırtına, kırdı geçirdi. Bazı evleri ve yolları su bastı, buzlanma ve toprak kaymaları yaşandı, bazı yollar çöktü, ağaçlar devrildi, seralar zarar gördü

Yılın ilk yoğun yağışları ülkede olumsuzluklara neden oldu.Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilograma yaklaşırken, dolu ve buzlanma nedeniyle bazı yollar kısmen trafiğe kapatıldıBazı evleri ve yolları su bastı, buzlanma ve toprak kaymaları yaşandı, bazı yollar çöktü, ağaçlar devrildi, seralar zarar gördü.Bazı yollar şiddetli dolu yağışı nedeniyle oluşan bulanma sonucu trafiğe kapatılırken, bazı yollarda ise aşırı yağışlar sonucu toprak kaymaları yaşandı, yollara kayalar düştü.Belediye ekipleri pek çok bölgede yoğun çalışmalar yürüttü.Mesarya bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, olumsuzluklara neden oldu. Yıldırım köyünde yolları ve seraları su bastı. Şiddetli dolu yağışı da, Mesarya bölgesinde etkisini sürdürdü. Yıldırım ve Alaniçi köyleri adeta beyaza büründü.Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri; Mağusa ve Girne’deki su taşkınlarına müdahale etti.Öte yandan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, dün Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan başkanlığında toplandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ilçelerde olması muhtemel sel-su baskınlarına karşı oluşabilecek riskleri, alınacak önlemleri etüt etti, tüm ilçelerde ilçe emniyet kurullarının toplanmasını ve kriz sonuçlanana kadar görevde olmasına karar verdi.Özellikle riskli bölgeler olarak tespit edilen, İskele, Mağusa ve Girne ilçelerindeki emniyet kurullarının 24 saat görevde olması, sel oluşma riski olan bölgelerde, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, itfaiye, belediyeler, polis ve kaymakamlıkların kapasitesinin artırılmasına da karar verildi.