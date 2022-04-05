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Berberoğlu'nun ismi Girne'de ölümsüzleştirildi

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Berberoğlu'nun ismi Girne'de ölümsüzleştirildi
 
 
Kıbrıs Türk solunun öncü isimlerinden biri olan aynı zamanda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de (CTP) kurucusu Ahmet Mithat Berberoğlu'nun ismi Girne'de ölümsüzleştirildi.
Girne Belediyesi, Yeni Liman Çemberi olarak bilinen meydana 'Ahmet Mithat Berberoğlu Meydanı' ismini verdi.
'Ahmet Mithat Berberoğlu meydanı', bugün düzenlenen törenle açıldı.
Törene 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP Girne Milletvekilleri Ongun Talat, Ceyhun Birinci, Fikri Toros, CTP Girne ilçesi Yönetim Kurulu üyeleri, Girne Belediyesi meclis üyeleri ve Berberoğlu'nun sevenleri katıldı.
Düzenlenen tören sonrasında, Berberoğlu'nun eşi Ayşe Berberoğlu ve kızı Ayşen Berberoğlu anıtın açılışını yaptı.
 
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