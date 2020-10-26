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Beraberliğimiz mezara kadar sürecek

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Eski Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa’daki açık pazara eşi Meral Akıncı ile birlikte giderek, alışveriş yaptı

Beraberliğimiz mezara kadar sürecek
 
 
Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da kurulan açık pazara eşi Meral Akıncı ile birlikte giderek, alışveriş yaptı.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akıncı şöyle dedi:
“Lefkoşa açık pazarında esnafımızdan sebze ve meyvemizi aldık, yurttaşlarımızla sohbet ettik. Yüreklerindeki sevgiyi yine her zamanki gibi hissettik. Halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse farklı düşünce ve kaygılara kapılmasın. Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek…”dedi.
 
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