Benzine 0.56 kuruş, EuroDizel’e ise 0.93 kuruş indirim yapıldı

Akaryakıta indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

98 ve 95 oktan kurşunsuz benzine 0.56 kuruş, EuroDizel’e ise 0.93 kuruş indirim uygulandı.

Yeni fiyatlar gece yarısı itibariyle yürürlüğe girdi.

Yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 19.70 TL

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 20.01

EuroDizel: 18.75 TL

