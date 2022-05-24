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Benzin zammı gözler önünde

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Mayıs 2021'de Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar gidilen akaryakıt ile artık sadece Türkeli'ne kadar gidiliyor

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Benzin zammı gözler önünde

Akaryakıt ve temel gıda ürünlerine gelen zamlar sonrası alım gücü düşen vatandaşlar, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepkilerini dile getiriyor.
Rüştü Yücel isimli vatandaş, sosyal medyada yaptığı paylaşım akaryakıt zammını gözler önüne serdi.
Mayıs 2021'de 100 TL'lik benzin ile Yeşilırmak-Karpaz arası yapılabildiğini kaydeden Yücel, Mayıs 2022'de ise 100 TL'lik benzinle Yeşilırmak-Türkeli yapılabildiğini paylaştı. 
 
 



 
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