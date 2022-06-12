Benter: Hem memleketinize, hem de insanlığa katkılar koyabileceksiniz

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji bünyesinde gerçekleştirilen geri dönüşüm yarışması, öğrencilerin birbirinden güzel projesiyle renkli görüntülerin oluşmasına vesile oldu.

2022 yılını ilim yılı olarak belirleyen Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada çok sayıda geri dönüşüm çalışmasına imza atılırken, öğrencilere de ödüller verildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan proje sorumlularından fizik öğretmeni Resmigül Yakar, çevre kirliliği günümüzün en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu proje yarışması kapsamında çocuklarımızdan evlerinde, çevrelerinde en çok tükettikleri atıkları toplayarak aslında geri değil, ileri dönüşüme çevirmelerini istedik. Ortaya da inanılmaz projeler çıktı, ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Dr. Betül Yıkıcı, ortaya çok ilginç şeyler çıktı. Hatta çocukların teorik bilgiyle pratik bilgiyi birleştirebildiklerini, bizim bile bakamadığımız çeşitli alanlara çok rahat yönlendiklerini gördük, diyerek geleceğe dair güzel temennilerini belirtti.

Projeye sponsor olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise ben de sizler gibi Türk Maarif Koleji mezunuyum. Bu şartlardan çıkarak Amerika'nın en iyi hastanesinde çalıştım. Siz çok daha güzel işler başarabileceksiniz. Çok daha müthiş buluşlar yapabileceksiniz. Hem memleketinize, hem de insanlığa katkılar koyabileceksiniz, şeklinde konuştu. Gençlerle sohbet eden Benter, bu okuldan mezun olup da ileride her alanda güzel işler yapan insanlar olacağını göreceğiz, ifadeleriyle tüm öğrencilere başarılar diledi.