Benter: Gençlere en çağdaş eğitimi sunmak zorundayız

Evkaf, kuruluş amaçları doğrultusunda eğitim kurumlarının ve eğitim olanaklarının gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde oluşturulan astronomi atölyesi için uzay bilimi açısından son derece önemli olan cihazların temin edilmesine katkı sağlanarak, hem gençlerin ufkunun açılmasına hem de eğitim olanaklarının iyileştirilmesine imkan tanınmakta. Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, “gençlerimize en çağdaş eğitimi sunmak zorundayız. Bu cihazları kullanan çocuklarımız uzay çalışma ve araştırmalarında bulunabilecek. Belki de ilerde uzaya gidebilecek” ifadelerini kullandı.
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