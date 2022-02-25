Benli: Gönyeli Belediyesi’ni kapattırmayacağız

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin programına da koyduğu ‘belediye sayısını azaltma’ hedefi çerçevesinde Gönyeli Belediyesi’ni de kapatma girişimine tepki gösterdi, “Gönyeli Belediyesi’ni kapattırmayacağız” çıkışında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gönyeli’nin kendi ayakları üzerinde duran bir belediyesi olduğuna vurgu yapan Benli, “Siyaseti, rengi, tavrı, yaşı ne olursa olsun Gönyeli hepimizin ortak değeridir ve buradayız!” ifadelerini kullandı.

Benli’nin açıklaması şöyle:

Gönyeli size “sayı” bize “hayat”tır!

Buradayız ve bu kenti sizin dar görüşlerinize heba etmeyeceğiz!

Gönyeli bizlerin üst kimliğidir; evimizdir, yuvamızdır, belediyemizdir.

Kentimizdir ve KENDİMİZDİR Gönyeli! Ömrümüzdür!

Bu kenti adeta küllerinden yeniden yarattık.

Çok çalıştık çok…

Köyden kente dönüştük, çok daha güçlendik, yeni hayaller ve projelerle geleceğe odaklandık.

Bir kent düşündüğünüzde, nasıl olmalı diye..

Gönyeli’nin tüm alt yapısı planlı ve alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Gönyeli’nin Bulvarları var.. Caddeleri var, çağdaş, ışıl ışıl, cadde dönüşümü ile güçlenen… Yürüyüş ve bisiklet yolları var… Prestijli hizmet binası var.. Okulları var, hem de en yeni teknoloji ile donanmış… Sosyal aktivite merkezi var.... Köprüleri var.. Alt-Üst geçidi var… 4 ilçeyi birbirine bağlayan çemberi var.. Futbol sahası var ayrı.. Tenis kortları var.. Spor kulüpleri var.. 1 rekreasyon alanı ve 47 çocuk parkı var.. İçilebilir suyu var.. Postası var, hal’i var… Otelleri var, hastaneleri var.

Tertemiz bir kent var, Avrupalı…

Bütçesi var güçlü!

Tek bir gün ne hizmeti aksayan ne maaş ödemesi!

Ne sigortası, ne yatırımı!

Standart var, hak var, dürüstlük var Gönyeli'de!

Kendi ayakları üzerinde gururla duran Gönyeli Belediyesi var.

Siyaseti, rengi, tavrı, yaşı ne olursa olsun Gönyeli hepimizin ortak değeridir ve buradayız!

Kenetleneceğiz ve bu ülkenin en güçlü kurumu Gönyeli Belediyesi'ni kapattırmayacağız.