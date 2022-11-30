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“Benim de yüreğim cız ediyor”

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Ülkemizin sevilen doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, meslek hayatında zor günlerinden birisini yaşadı.

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“Benim de yüreğim cız ediyor”
 
Ülkemizin sevilen doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, meslek hayatında zor günlerinden birisini yaşadı.
Bir hastasının kızı ile yaşadığı diyaloğa tanıklık eden Vaiz, her şeyin başı sağlık dedi.
Vaiz’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:
“Hasta sedyede ağrıdan inliyor. Onkoloji hastası, kemoterapi alıyor. Eko yapacağız. O inledikçe, kızı elini tutup, şefkatle gözlerine bakıyor.
‘Anneciğim bitecek. İyileşeceksin. Evde tavukların seni bekliyor. Yılbaşını evde kutlayacağız. Canım annem dayan annem, dayan annem.’
Anneciğinin acısına ortak evladının canı yanıyor. Benim de yüreğim cız ediyor. Allah’ım sen yardım et diye dua ediyorum. Sağlık her şeyin başı...”
 
 
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