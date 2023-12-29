Fuat Oktay, Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından eşi Özge Falyalı’nın Türkiye’deki mal varlıklarına el konulmaması için kendisine 50 milyon dolar rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Oktay, “Benim alnım açıktır. Hangi konu olursa olsun, sonuna kadar açığım hodri meydan” ifadelerini kullandı

Bir dönem Halil Falyalı’nın muhasebe işlerini yürüten ve geçtiğimiz haftalarda Falyalı cinayetiyle ilgili “zanlı” olarak Hollanda’da tutuklanan Cemil Önal'a ait olduğu ifade edilen ses kaydında adı geçen dönemin TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı, iddiaları yalanladı, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

“Benim alnım açıktır” diyen Oktay, söz konusu açıklamayı, “hakkında araştırma önergesi verileceği” söylemi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda yaptı.

Ses kaydını yayınlayan gazeteci Cevheri Güven’in ‘FETÖ’cü olduğunu söyleyen Oktay, bu iddiaların Meclis kürsüsüne getirilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Oktay, iddialarla ilgili “Ben buradan ifade edeyim. Hangi konu olursa olsun, sonuna kadar açığım hodri meydan” dedi.

Oktay ayrıca iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Mal varlığımı merak ediyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zaten sunulmuştur. Zaten orada açıktır, mevcuttur. Kamuda olduğum sürece de mal varlığı açıktır. Birinci derece yakınlarımı merak ediyorsanız onların da açıktır... Çamur atmayla alakalı eğer bahane arıyorsanız yanlış adama takıldınız. Dolayısıyla bununla ilgili de ilk andan itibaren Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş durumdayım. Şahsımda dahil bununla alakalı. Ne var ne yoksa sonuna kadar gidebilirsiniz."

NE OLMUŞTU?

Bir dönem Halil Falyalı’nın muhasebe işlerini yürüten ve geçtiğimiz haftalarda Falyalı cinayetiyle ilgili “zanlı” olarak Hollanda’da tutuklanan Cemil Önal'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

Cemil Önal'a ait olduğu iddia edilen telefon görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarında ortaya atılan iddialar siyaset gündemini sarsmıştı.

Ses kayıtlarında, dönemin TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Falyalı grubu ile aralarında geçen temas ve görüşmelere ilişkin ciddi iddialar öne sürüldü.

Ses kaydında Cemil Önal, Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından eşi Özge Falyalı’nın Türkiye’deki davalar nedeniyle iade istenmemesi ve mal varlıklarına el konulmaması için dönemin TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a 50 milyon dolar rüşvet verdiği iddia etmişti.

Falyalı ailesi ile Oktay'ın görüşmelerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Gazetesi Alihan Pehlivan'ın yardımcı olduğu şeklindeki iddialar üzerine Ersin Tatar, “Yalan, ne haberim var ne de Fuat Oktay Bey’in böyle bir şeye giriştiğini düşünüyorum” dedi, söz konusu kayıtlara ilişkin polise talimat verdiğini, gerekli işlemin başlatılacağını söyledi.

Alihan Pehlivan ise “Ben Halil Falyalı ile 2 yıl kadar çalıştım. Elbette pek çok şeye de şahitlik ettim bu süre zarfında. Ancak ses kayıtlarında geçen rüşvet olayını bugüne kadar hiç duymadım” dedi.

Ses kaydını YouTube hesabı üzerinden yayınlayan gazeteci Cevheri Güven, ses kaydının uydurma ya da yapay zekâyla üretilmiş olabileceğine ilişkin sorular üzerine “Cemil Önal, bu konuşmaları Hollanda’daki cezaevi telefonundan yaptı. Kıbrıs veya Türkiye’deki yetkili makamlar, Hollanda’daki cezaevine ulaşarak bu görüşmelerin kayıtlarını alabilirler” yanıtını verdi.

