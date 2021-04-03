Genç yaşta kanseri yenen Devran Vudalı, tedavi sürecini anlattı, Beni ilaçlar değil ailem hayatta tuttu” ifadelerini kullandı



Genç yaşta kanseri yenen Devran Vudalı, kanser hastası olanlar için yaptığı konser ve kampanyalarla başkalarına da umut oldu.

Kanser hastaları yararına düzenlediği yardım kampanyaları ile bilinen Devran Vudalı, ilk kanser olduğunu öğrendiğinde herkes gibi garipsediğini söyleyen Vudalı, “Kanserin ne olduğunu bilmezdim dizilerden bildiğimiz kadardı sadece. Benim başıma gelmez denilen bir algı olmasına rağmen aslında bunun gerçek olmadığını gördüm. İlk süreçte bir inanmama boyutu oldu ama hastane ortamına girince gerginlik başladı” dedi.

Süreç içerisinde umudunu kaybetmeme nedenini annesinin kendisini fazlasıyla motive etmesinden kaynaklı olduğunu bu yüzden de mücadele istediğinin asla bitmediğinin altını çizdi.

“Beni ilaçlar değil ailem hayatta tuttu” ifadelerini kullanan Vudalı, o dönemdeki tedavi sürecini anlattı. Kıbrıs’taki onkoloji sisteminin ne yazık ki çok ilerleyemediğini kaydeden Devran Vudalı konuşmasına şöyle devam etti;

“Beni Hacettepe’ye gönderdiler. Türkiye’deki onkoloji sistemi ülkemizle kıyasla çok daha iyi bir seviyededir. Dolayısıyla oradaki tedavi sürecim boyunca eksiksiz bir kadronun benimle ilgileniyor oluşu bana büyük bir güven verdi. Hastalıktan önce sokak hayvanlarına karşı şimdiki kadar duyarlıydım ama insanlara karşı bu kadar duyarlı değildim. Bazı şeyleri içine girmedikçe dışarıdan göremezsiniz bende de böyle oldu.”

Yardım konseri ve kampanyalardan da bahseden Vudalı, ihtiyaçlı bir çocuk için düzenlediği yardım konserinde beklenenden fazla ilgi olduğuna dikkat çekerek tüm destek verenlere teşekkür etti. Konserle birlikte 90 Bin TL’ye yakın para toplanmasının kendilerine umut verdiğini ve yardımlara devam ettiklerinin altını çizen Vudalı, “destek ve ilgi patlaması yaşanınca hedeflerimi büyüttüm, bence insanlara iyilik bulaştırdık” dedi.

