“Beni diri diri gömmeye çalıştı”

Şiddet gördüğü için boşanmak istediği eşinden ‘KKTC vatandaşı değilsin, senden boşanıp seni ülkeden deport ettireceğim’ tehditleri alan Burcu Hamdi, yetkililere sesini duyurmaya çalıştı

Şiddet gördüğü için boşanmak istediği eşi S.H.’den ‘KKTC vatandaşı değilsin, senden boşanıp seni ülkeden deport ettireceğim’ tehditleri alan Burcu Hamdi, yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.Çocuklarından ayrılmak istemediğini belirterek ülkeden sınır dışı edilmemesi için yardım talep eden Hamdi, önceki gün yaptığı açıklamalar sonrası yine şiddet tehditleri aldığını belirterek, geçmişte yaşadığı bazı olaylara ilişkin kan donduran iddialar ortaya attı.Burcu Hamdi ayrıca, eşi tarafından kendisine gönderilen şiddet tehdidi içeren sesli mesajları göstererek yardım talep etti.Geçtiğimiz yıllarda eşiyle birlikte yaşadıkları evin bahçesinde pis su kuyusu yapmak amacıyla dozer ile açılmış bir çukur olduğunu ifade eden Burcu Hamdi, “Bir gece yaşadığımız bir tartışma sonrası eşim beni zorla o çukurun içine atıp üzerime toprak atmaya başladı. Beni diri diri gömecek diye büyük korku yaşadım. Daha sonra beni çukurdan çıkarıp banyoda döve döve üzerimdeki toprakları temizledi” iddiasında bulundu.