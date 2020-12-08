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BENGİHAN, SAĞLIK FONU’NDAN FAYDALANMAK İSTEYEN ÜYELERİNİN 1 OCAK 2021’DEN İTİBAREN KTAMS’A MÜRACAAT EDEBİLECEKLERİNİ DUYURDU

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BENGİHAN, SAĞLIK FONU’NDAN FAYDALANMAK İSTEYEN ÜYELERİNİN 1 OCAK 2021’DEN İTİBAREN KTAMS’A MÜRACAAT EDEBİLECEKLERİNİ DUYURDU

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BENGİHAN, SAĞLIK FONU’NDAN FAYDALANMAK İSTEYEN ÜYELERİNİN 1 OCAK 2021’DEN İTİBAREN KTAMS’A MÜRACAAT EDEBİLECEKLERİNİ DUYURDU
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Fonu’ndan faydalanmak isteyen üyelerinin 1 Ocak 2021’den itibaren sendikaya müracaat edebileceklerini duyurdu. 
Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Kovid 19 pandemisi sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılara döviz krizinin de eklenmesiyle, dar ve sabit gelirli çalışanların, emeklilerin alım gücünde büyük gerileme yaşandığına dikkat çekti.  
Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden KTAMS’ın bu zorlu süreçte üyeleri ile yardımlaşma ve dayanışmayı daha ileri aşamaya taşımak adına Sağlık Fonu’nu hayata geçirdiğini belirten Bengihan, Sağlık Fonu’ndan faydalanmak isteyen üyelerinin 1 Ocak 2021’den itibaren sendikaya müracaat edebileceklerini kaydetti. 
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