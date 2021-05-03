Bengihan, COVID-19’u atlattı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 17 Nisan’da yakalandığı COVID-19’u atlatarak eski sağlığına kavuştuğunu duyurdu.



Bengihan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Değerli dostlarım, Covit 19 Virüsü tedavi sürecimi başarılı bir şekilde atlatarak eski sağlığıma kavuştum. Tedavimde emeği geçen tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan , arayan ,mesaj atan tüm dostlarıma ve aileme çok teşekkür eder kucak dolusu sevgiler gönderirim . Bu virüsle mücadele etmekte olan her kese de acil şifalar dilerim.”

