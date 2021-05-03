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Bengihan, COVID-19’u atlattı

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 17 Nisan’da yakalandığı COVID-19’u atlatarak eski sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Bengihan, COVID-19’u atlattı
 
Bengihan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Değerli dostlarım, Covit 19 Virüsü tedavi sürecimi başarılı bir şekilde atlatarak eski sağlığıma kavuştum. Tedavimde emeği geçen tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan , arayan ,mesaj atan tüm dostlarıma ve aileme çok teşekkür eder kucak dolusu sevgiler gönderirim . Bu virüsle mücadele etmekte olan her kese de acil şifalar dilerim.”
 
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