Bengihan: “Çocuklarımızın eğitim hakkı UBP kurultayına meze yapılmıştır”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “torpile dayalı yapılacak geçici öğretmen atamalarında paylaşım kavgasını kurultay sonrasına bırakmak için” okulların açılışının ertelendiğini söyleyerek, çocukların eğitim hakkının UBP Kurultayı’na meze yapıldığını savundu. Bengihan Hükümeti istifaya da çağırdı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, UBP Kurultayı’nın ülkenin tüm gündemini işgal ettiği eleştirisinde bulunarak, “Ülke yangın yerine dönmüşken, Başbakan gecesini gündüzünü UBP kurultayına adamıştır.” dedi.

“Üç ay tatil süresince ne okullar hazır duruma getirilmiş, ne de öğretmen atamaları yapılmıştır. Anlaşılan, torpile dayalı yapılacak geçici öğretmen atamalarında paylaşım kavgasını kurultay sonrasına bırakmak için okulların açılışı bir hafta ertelenmiştir. Yani çocuklarımızın eğitim hakkı UBP kurultayına meze yapılmıştır.” diyen Bengihan, Hükümetin, çocukların eğitim hakkını gözlerini kırpmadan gasp ettiğini söyledi.

Bengihan açıklamasında, “Halkımız bir kere daha görmüştür ki UBP-DP-YDP Hükümeti’nin halka hizmet etmek gibi bir gailesi yoktur. Koltuk gailesi her şeyin üstündedir. Onların koltukları çocuklarımızın geleceğinden çok daha önemlidir. Yazıklar olsun. Kendi koltuğunu geleceğimiz olan çocuklarımızdan daha değerli görenler hükümette bir gün dahi kalmamalı, derhal istifa etmelidirler.” ifadelerini kullandı.

