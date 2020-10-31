banner480
banner69
LTB’den okullara 200 tablet
LTB’den okullara 200 tablet
14 0
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
55 0
 
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
21 0
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
22 0
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
50 0
“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
17 0
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
118 0
banner529

Bener Said Erkmen kalbine yenildi

banner476

Bener Said Erkmen kalbine yenildi
Emekli Büyükelçi Bener Said Erkmen bugün hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erkmen, saat 14.00’te defnedildi.
12 Nisan 1940 doğumlu Erkmen, Muhaceret Dairesi Müdürlüğü yanı sıra,  4 yıl Pakistan, 4,5 yıl da Abu Dabi müdür temsilciliği yapmıştı. 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.