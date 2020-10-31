Bener Said Erkmen kalbine yenildi

Emekli Büyükelçi Bener Said Erkmen bugün hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erkmen, saat 14.00’te defnedildi.
12 Nisan 1940 doğumlu Erkmen, Muhaceret Dairesi Müdürlüğü yanı sıra, 4 yıl Pakistan, 4,5 yıl da Abu Dabi müdür temsilciliği yapmıştı.
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