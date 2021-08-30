banner583
9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü Çıktı
9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü Çıktı
7 0
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
61 0
 
Binatlı, Cihangir’e dört attı
Binatlı, Cihangir’e dört attı
87 0
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
21 0
Ronaldo yeniden Manchester United’da
Ronaldo yeniden Manchester United’da
19 0
Asya için en güzel gösterilerini sundular
Asya için en güzel gösterilerini sundular
20 0
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
67 0
banner661

"Ben ücret ödemem"

banner476

Restoran işletmeleri için düzenli olarak zorunlu kılınan testleri yapmak için artık ücret ödeyecek olan iş yeri sahipleri birer birer isyan ediyor.

banner666
"Ben ücret ödemem"
 
Adnan Mercan Usta'nın ardından Mağdurlar Meyhanesi sahibi Nidayi Saliş de PCR testlerinin ücretli olmasına isyan etti.
Saliş, “ben ücret ödemem, artık yeter” diyerek tepkisini dile getirdi.
Nidayi Saliş’in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
“Sosyal mesafeyi koru, antijen yap, PCR yap, pandemi başladığında bizlere 6’ncı sınıf vatandaş muamelesi uygula, topu üst kurula at. Biraz daha PCR testlerinin ücretli olmasını Türkiye istedi diyeceksiniz. Not: Ben ücret ödemem bilin istedim, artık yeter !”
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.