CTP lideri Erhürman: “Sayın Ünal Üstel, ‘hem ekonomik hem siyasi istikrar sağlandı’ diyor. Ben mi başka yerde yaşıyorum, başkaları mı? Bilemiyorum”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te dün yaptığı konuşmada yükseköğretimde yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştu ve “Burası üniversiteler adasıdır sloganı başka, gerçekler başka” ifadelerini kullandı.

Bu konuyu hasıraltına itme gibi bir şanslarının olmadığına dikkat çeken Tufan Erhürman, çok kısa bir süre içerisinde, YÖDAK ve üniversitelerin denetimi konusunda bir araştırma komitesi kurulması önerisini meclise getireceklerini kaydetti. Bu konulara meclisin duyarsız kalmasının mümkün olmadığını belirten Erhürman, “Üniversitelere sektör demesek de ekonomik anlamda bu ülkeyi ilgilendiren bir alanı ifade ediyor” dedi. “Burası üniversiteler adasıdır” sloganının başka, gerçeğin ise başka şeyler olduğunun altını çizen Erhürman, üniversite sayısı ve öğretim sayısı itibariyle yaşanan enflasyondan bahsetti. Gerçekten öğrenci olmayıp da adada bulunanlarla ilgili de konuşan Erhürman, söz konusu durumların çok ciddi değer kaybı yarattığını vurguladı.

Söz konusu alana meclisin hızla müdahale etmesi gerektiğine işaret eden Tufan Erhürman, “Var olan kurumsal yapının, arzu edilen işleri yapmadığı ya da yapamadığı ortadadır. Çok kısa bir süre sonra YÖDAK ve üniversitelerin denetimiyle ilgili araştırma komitesi önerisini getireceğiz” ifadelerini kullandı. Üniversitelerde çalışan öğretim görevlilerinin mali ve iş yükü durumunun da konuşulması gerektiğine işaret eden Tufan Erhürman, sosyal sigortası asgari ücretten yatmaya devam eden öğretim üyelerinden de bahsetti ve kalitenin bu şekilde sağlanamayacağının altını çizdi.

Tufan Erhürman, “Sayın Ünal Üstel, hem ekonomik istikrarı sağladık hem de siyasi istikrarı sağladık diye açıklama yapmış. Normalde bunun üzerinde saatlerce konuşabilirim. “Hem ekonomik hem siyasi istikrar sağlandı” diyor. Ben mi başka yerde yaşıyorum, başkaları mı? Bilemiyorum” diye konuştu.

