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"Ben görevimi bırakmam"

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Lefkoşa Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden aşı hikayeleri başlığı altında hasta çocuğunu evde bırakıp başkalarına emanet edip toplum için çabalayan anne hemşireyi anlatarak vatandaşları empati yapmaya davet etti.

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"Ben görevimi bırakmam"
 
Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şu şekilde;
"Aşı hikayeleri (9)
“Cennet annelerin ayakları altındadır” derler.
Bugün de (dün) Özyalçın aşı merkezine geldiğimde, her sabah olduğu gibi çalışma arkadaşlarımın halini sorarak başladım. Amacım bir rahatsızlık varsa bilmek hemen tecrit etmektir. Çok şükür yine tamamının sağlığı yerindeydi.
Sadece Sevgi Hemşire, “ben iyiyim ama evde çocuğu hasta bıraktım” dedi. “Nesi var” diye sordum. “İshal ve kusma” diye cevapladı ve çalışmaya döndü. Bir saat sonra işin yoğunluğunu atlatmıştık. Onu yanıma çağırdım ve eve gidip çocuğuyla ilgilenmesini istedim.
Kabul etmedi. “ Ben görevimi bırakmam “ dedi.
Cennetin annelerin ayakları altında olduğu doğrudur. Ama bir hemşireyseniz üstelik, sizi cennetler sığmaz.
Sözüm meclisten dışarı ama , Hasta sayımız günlük 150 sınırına dayandı. Birileri sizin için kendini paralarken sizin hâlâ sorumsuz davranmanız , aşıdan kaçmanız maske takmamanız doğru mu?
Lütfen bu soruyu cevaplamadan önce , kendi hasta çocuğunu başkalarına emanet edip sizin için çabalayan anne hemşireyle empati yapınız.
Sağlıkla kalınız."
 
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