"Ben evimdeyken çocuğum can çekişiyordu"

Bebekleri yoğun bakımda olan Özdemir ailesi hastane önüne kamp kurdu. Anne Serap Özdemir, "Ben evimde kahvaltı yaparken çocuğum can çekişiyordu. Mamalara alkol karıştı ve biz bu korkunç olayı basından duyduk" diyerek tepki gösterdi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi kapısı önünde dört gözle henüz kırkı çıkmamış bebeğini bekleyen annenin isyanı var.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşanan skandal sonrası hastane önüne kamp kuran Özdemir ailesi dört gözle bebeklerini alacakları günü bekliyor.

Erken doğum sonrası konulduğu kuvözde alkol karışmış mamadan etkilenen 37 günlük bebeğin annesi Serap Özdemir yaşadıklarını anlattı.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan skandaldan etkilenen bebeklerin ailelerinin endişeli bekleyişleri sürüyor. Bebekleri yoğun bakımda olan Özdemir ailesi de hastane önüne kamp kurdu. Yaşadıkları travma sonrası her an bebeklerini görmek istediklerini ifade eden aile, “Asla unutamayacağımız bir korku yaşıyoruz” dedi. Erken doğum yapan Serap Özdemir’in ikiz bebeklerinden birisi gelişimini tamamlaması için kuvöze alınmış ve burada alkollü mamadan etkilenmişti.

Hastane önüne kamp kuran gözü yaşlı anne, bebeklerinden birini evde diğerini yoğun bakımda bıraktığını söyledi. 35 haftalık doğan bebeklerinin bir tanesinin gelişimini tamamlayabilmesi için 37 gündür kuvözde tutulduğunu söyleyen anne Serap Özdemir, “Ben evimde kahvaltı yaparken çocuğum can çekişiyordu. Mamalara alkol karıştı ve biz bu korkunç olayı basından duyduk. Hastane yönetimi bize haber vermedi, ‘36 saatlik riski vardı atlattılar’ yanıtı ile bizi sindirmeye çalıştılar. Bunun affedilir bir yanı yok. Ben daha kırklanmadım, hiçbir şeye sevinemedim” dedi.