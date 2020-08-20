Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu’nda önceki Pazartesi gün açıklanan deniz yolu ve hava yolu ile gelişlerde saptanan vaka sayılarının yanlış olmasıyla ilgili "Teknik bir arıza oldu. Ben de utandım" dedi





Sağlık Bakanı Ali Pilli vaka sayılarında yapılan yanlışlıkla ilgili olarak Kıbrıs Manşet Genel Yayın Yönetmeni Levent Özadam’a konuştu.

“Teknik bir arıza oldu” diyen Bakan Pilli sorumluların en kısa zamanda ortaya çıkarılacağını kaydetti.

Ali Pilli verilen rakamlar konusunda “ ben de utandım” ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu’nda önceki Pazartesi gün açıklanan deniz yolu ve hava yolu ile gelişlerde saptanan vaka sayılarının yanlış olduğu ortaya çıkmıştı.

1 Temmuz-16 Ağustos arasında ülkeye gelen 13 bin 195 deniz yolcusunun 24 tanesinde Covid-19 pozitif çıkarken, hava yolu ile gelen pozitif vakaların 58 olduğu belirlenmişti.

Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 1 Temmuz'dan 16 Ağustos'a kadar ülkeye gelen pozitif vakaların 66'sının deniz, 33'ünün de hava yoluyla olduğunu açıkladı bu nedenle 'gemiyle seyahatlere sınırlama' getirildi. Buna karşın gerçek rakamlar durumun tam tersi olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın her gün yayınladığı veriler, hava yoluyla gelen pozitif vakaların kat be kat fazla olduğunu gösterdi.

Ülkeye gelen 64 vakanın hava yoluyla geldiği, 28 vakanın ise deniz yoluyla giriş yaptığı Sağlık Bakanlığı’nın verilerine yansıdı. Bu veriler içinde 14 vakanın ‘temaslı’ denerek kaynağı belirtilmezken, 6’sının ise yerel vaka olduğu kaydedildi. Pozitif olan 7 vakanın ise nereden geldiği veya temaslı olup olmadığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Bakanlar Kurulu sonrasındaki açıklamada, Özersay, 1 Temmuz’dan 16 Ağustos’a kadar ülkeye deniz yolu ile gelen 13 bin 195 yolcu arasından 66 vakanın pozitif çıktığını, hava yolu ile Ercan’a inen 37 bin 500 yolcudan 33’ünün pozitif olduğu belirtildi.

Buna karşın Sağlık Bakanlığı verilerine yansıyan pozitif vaka sayısında 64'ü hava, 28'i ise deniz yoluyla ülkeye geldi.

Özersay’ın Bakanlar Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada paylaştığı yanlış rakamlar üzerine deniz yoluyla gelişlerde kısıtlamaya da gidildi, ‘risk faktörü deniz yoluyla gelişlerde daha yoğundur’ denildi.

