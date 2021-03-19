Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı, korona virüse yakalandığını Cumhurbaşkanı Tatar tarafından öğrendiğini söyleyerek, “Ben bile hayret içerisinde kaldım” dedi





Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı ve Spor Dairesi Dış ilişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, telefon bağlantısıyla katıldığı programda sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Acil Durum Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve 14 gün karantinada kalacak olan Sertaç Bozatlı, “Tedavi sürecim başladı, ilaç tedavisi yapılıyor” dedi ve süreci şu sözlerle aktardı: “Etrafımda çok temaslı ve pozitife dönen vakalar oldu. Sık sık test yapılıyor ben bile hayret içerisinde kaldım.

Gerek az insanla görüştüm gerek görüşme esnasında maske mesafe kurallarına dikkat ettim. Bu kültürle yaşamaya alışmamız lazım ki spor konusunda tekrar açılıma gidebilelim. Herkesin çok çok dikkatli olmasını temenni ediyorum. Sorumluluk bilinci ile hareket etmeliyiz. Önlemleri alarak bu işi sürdürmeye çalışacağız. Dairede çok insanla görüşmedim. Görüşme taleplerinde ısrar edilmesine rağmen test sonucum çıkmadı diye görüşmedim” ifadelerine yer veren Bozatlı, koronavirüse yakalandığını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından öğrendiğini de dile getirdi.

Bozatlı, “Gece Sayın Cumhurbaşkanı aradı ‘Sertaç testin pozitif çıktı’ dedi. Sabah yeni bir test yapıldı. Dünden beri tedaviye başladım. İnsanlar, etrafındaki insanlara da gösterecekleri saygıyla virüsün bulaşmasını engelleyecektir. Hayat devam ediyor .Bilinçli hareket edersek her şeyi atlatabiliriz” açıklamasında bulundu.

