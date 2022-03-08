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“Belediyemizi kapattırmayız”

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Dikmen Belediyesi çalışanları ve çok sayıda bölgeli, Hükümetin belediye sayısını azaltma yönündeki girişimine karşı Köy Meydanı'nda eyleme gitti

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“Belediyemizi kapattırmayız”
 
UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘belediye sayısını azaltma’ girişimiyle Dikmen Belediyesi’nin de kapatılması hedefine Dikmenliler tepki koydu.
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi çalışanları ve çok sayıda bölgeli dün Köy Meydanı'nda eylem yaptı.
Gerçekleşen eylemde basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi'nin hem mali, hem de hizmet yönünden iyi durumda olduğunu belirterek, belediyelerini kapattırmayacaklarını söyledi.
Çelebi açıklamasında seslerini duyuramamaları durumunda, eylemlerinin devam edeceğini de ifade etti. Eyleme, belediye personelinin yanında çok sayıda bölgeli de destek verdi.
 
 
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