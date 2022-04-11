Serdarlı halkı sokağa indi, Serdarlı Belediyesi’nin kapanmaması için eylem yaptı

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin hazırladığı reform taslağı kapsamında belediyelerin kapanmasına karşı eylemler sürüyor. Dün de Serdarlı (Çatoz) halkı sokağa indi, Serdarlı Belediyesi’nin kapanmaması için eylem yaptı.Saat 10.00’da köy meydanında toplanan eylemciler, köy girişine yürüyüp, 'Belediyemizi Kapattırmayacağız' pankartını astı.Meclis komitesinde görüşmeleri devam edilen yasa tasarısıyla ilgili kapatılması planlanan birçok belediye, eylem yapmıştı.