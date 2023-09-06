“Belediyemin hakkını yedirmem”

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, şehirdeki bazı apartmanların su sayaçları, kanalizasyon bedeli ödemeleri ve hizmet resmi ödemelerinin olmadığından bahsederek, belediyenin aylık kaybına dikkat çekti.

Şenkul'un paylaşımı şu şekilde:

A apartmanı 40 küsür daire,

Su sayacı YOK,

Belediyeye kanalizasyon bedeli ödemesi YOK,

Hizmet resmî ödemesi YOK.

Belediyenin aylık kaybı 15 bin TL +

B apartmanı 80 küsür daire,

Su sayacı YOK,

Belediyeye kanalizasyon bedeli ödemesi YOK,

Hizmet resmî ödemesi YOK.

Belediyenin aylık kaybı 30 bin TL +

C apartmanı, en sevdiğim

70 küsür daire.

Su sayacı YOK.

Su kullanımı KAÇAK.

Kanalizasyon ödemesi YOK.

Hizmet resmî ödemesi YOK.

Belediyenin aylık kaybı 50 bin TL +

Sadece 3 apartmandan belediyenin aylık kaybı 100 bin TL ve yıllardır bu durum böyle idi.

Böyle geldi ama böyle gitmeyecek. Belediyemin dolayısı ile kentimin hakkını karşıdaki kim olursa olsun yedirmem.

Bedeli ne ise öderim ama bunu kimsenin yanına bırakmam.

Bu 3 apartmandan geriye dönük tüm alacaklarımızı da tahsil edeceğimizden şüpheniz olmasın.

Yapanın yanına en azından Girne’de artık kar kalmayacağının sözünü seçimde verdim ve 8 ayda bundan 1 adım sapmadık, sapmayacağız.

