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“Belediyemi, göz bebeğim personelimi çok özleyeceğim”

Mehmetçik’te 8.5 yıldır Belediye başkanlığı görevini sürdüren Cemil Sarıçizmeli, belediye personeli ile vedalaştı, “Belediyemi, göz bebeğim personelimi çok özleyeceğim.” ifadelerini kullandı

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“Belediyemi, göz bebeğim personelimi çok özleyeceğim”
8.5 yıldır Belediye başkanlığı görevini sürdüren Cemil Sarıçizmeli dün belediye personeli ile vedalaştı.
Sarıçizmeli belediye personeline yaptığı konuşmada Mehmetçik Büyükkonuk belediyesinin asıl sahibinin Belediye personeli olduğunu belirtti.
Geçen Sekiz buçuk senenin kendisi için çok özel ve anlamlı geçtiğini belirten Sarıçizmeli, belediye personeli ile bölge halkına en iyi şekilde hizmet ederek çok güzel, örnek projelere imza attıklarını söyledi.
Bundan sonraki süreçte en büyük isteğinin personel tarafından kendi döneminde ortaya koyulan çalışma azminin ve disiplinin devam ettirilerek yeni yönetimle uyumlu bir şekilde çalışmaların yapılması ve bölge halkına en iyi hizmetin götürülmesinin olduğunu sözlerine ekledi.
Öte yandan Sarıçizmeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şöyle dedi:
“2014 yılında devraldığım Mehmetçik Belediye Başkanlığı görevini bu gün devrediyorum. 8 buçuk yılda örnek bir belediye yaratıp görevimi tamamlamanın verdiği gurur ve huzurla ayrılıyorum.
Seçimler demokrasinin temelidir ve çıkan sonucu olgunlukla karşılamak gerekmektedir. Bu süreçte yanımızda aynı yolu yürüdüğüm tüm yoldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni seçilen belediye başkanı ve yöneticilerine görevlerinde başarılar dilerim. Onlara yardımcı olmak, gerektiğinde yanlarında durmak bundan sonraki görevimiz.
Görevimiz sona ermiştir ama mücadelemiz daha yeni başladı. Şimdi yeni bir sayfa açmanın zamanı. Belediyemi, göz bebeğim personelimi çok özleyeceğim. Halkıma hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğim.
Bana kattıklarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Biz yine buralarda sizlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüreğinizden sevgi, kalbimizdeki inanç hiç eksilmesin. Hoşçakalınız!”
 
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