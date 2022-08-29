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Belediyelerle ilgili iki yasa tasarı komitede görüşülmeye devam ediliyor

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi belediyelerle ilgili iki yasa tasarısını görüşmeye bugün de devam etti.

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Belediyelerle ilgili iki yasa tasarı komitede görüşülmeye devam ediliyor
 
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.  

Kasaba ve kentleri yeniden tanımlama, yerel yönetimlerde 5 bin ve üzeri nüfus kriterini 20 bine çıkarma; belediyelerde özerk ve denetlenebilir bir yapı oluşturma gibi düzenlemeleri içeren Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022) ile Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın (Y.T.No:7/1/2022) birleştirerek görüşülmesine karar verilmişti. 

Komite bugünkü toplantısında maddeleri görüşmeye devam etti. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Çatalköy Belediyesi ve Belediye Emekçileri Sendikası’ndan (BES) yetkililer katılarak konuyla ilgili görüş ve öneride bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Hüseyin Çavuş, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.
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