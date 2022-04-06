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Belediyelerin Meclis önündeki eyleminde gerginlik

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Bazı belediyelerin Cumhuriyet Meclisi önünde yaptığı eylemde kısa süreli gerginlik yaşandı

Belediyelerin Meclis önündeki eyleminde gerginlik

 

Belediye çalışanlarının Meclis bahçesi kapısını tekmeleyip, açmak için sallaması ve zorlaması üzerine polis müdahale etti. 

Bir süre eylemciler ile Polisin kapıyı karşılıklı tutmasının ardından polisin sağduyulu davranışıyla kapıyı bırakması sonrası eylemciler de kapıyı zorlamayı bıraktı. 

“Ölmek var dönmek yok”, “Hükümet istifa”, “Birlik mücadele dayanışma” sloganları atan eylemciler, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na da seslendi, “Faiz istifa” sloganları attı. 

Eylem diğer belediyelerin de katılımıyla devam ediyor. 

 

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