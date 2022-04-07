Ulaştırma Bakanı Arıklı, 20 belediyenin maaş ödemek için Haziran’a kadarki avans haklarını kullanmış olduklarına işaret ederek “Bu belediyelerin hiçbirisi Aralık ayını göremez” dedi





Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, belediye reformunun kaçınılmaz olduğunu söyledi, yapılacak en doğru işin önce reformu gerçekleştirmek ve sonrasında seçime gidilmesi olduğunu vurguladı.

Arıklı, belli kriterler çerçevesinde başlatılan çalışmanın taviz vermeksizin sürdüğünü söyledi.

Arıklı, “sayıya takılıp kalmamak lazım. Belediyelerde reforma ihtiyaç var ve muhalefet dahil kimse buna karşı çıkmıyor. Muhalefet sadece ‘çok aceleye geldi, seçimleri yapalım sonra reform olsun’ diyor. Bu bir dört yıl daha kaybedeceğiz demektir” dedi. 20 belediyenin maaş ödemek için Haziran’a kadarki avans haklarını kullanmış olduklarına işaret eden Arıklı, “bu belediyelerin hiçbirisi Aralık ayını göremez” vurgusu yaptı.

Arıklı, reformun içeriği yerine sadece belediyeler sayısının konuşulmasının yanlış bir tutum olduğunu vurguladı.

Bakan Arıklı, yapılacak düzenlemede gerçek anlamda reform sayılacak birçok madde bulunduğuna işaret ederek, belediye başkan ve encümeninin yaptıkları her işin sorumluluğunu yükleneceğini ve gerektiğinde hesap sorulacağını söyledi.



