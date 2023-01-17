“Belediyelerin gelirleri artırıldı”

Meclis, “Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy çokluğuyla kabul etti. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, belediyelerin en önemli gelir kaynakları olan vergi, resim ve harçların aylık asgari ücrete endekslendiğini, önemli oranlarda bu kalemlerin artırıldığını ifade etti

Belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesinin ardından 51/95 sayılı Belediyeler Yasası da güncellendi. Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Açık oylamaya göre, 26 milletvekili tasarıya “kabul”; 5 milletvekili de “ret” oyu verdi. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Meclis’teki konuşmasında, “Belediyelerin Anayasası sayılan yasa günün koşullarına uygun hale getirildi. Önemli bir gün, ciddi emekler var. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulundan geçirilerek yasallık kazanan 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası hakkında konuştu. Öztürkler, “çeyrek asırdan fazla bir süre yürürlükte olan ve çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyen 51/95 Belediyeler Değişiklik yasasının komite aşamasından geçerek, meclis genel kurulun önüne kapsamlı değişiklikler ve büyük emekler sonrasında geldiğini belirtti.

Bakan Öztürkler, 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nın çeyrek asırdan fazladır yürürlükte olduğunu ve en son belediyelerin gelirlerinde en önemli kalemler olan resim, harç ve vergilerde 2001 yılında düzenleme yapıldığına dikkat çekti.

Yerel Yönetimler konusundaki en önemli ayak olan 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası’na ilk günden itibaren çok önem verdiklerini ifade eden Bakan Öztürkler, “Yeni düzenleme ile belediyelerin, gelirlerinin artırılması başta olmak üzere, belediyelerimizin sürdürülebilir mali yapılara kavuşması, denetlenebilir, şeffaf, hesap verebilir olmaları, çağdaş hizmetleri hayata geçirebilme imkânlarının artırılması, merkezi yönetim destek hizmetleri ile ilgili düzenlemeler, belediyelerin gelir paylaşımında adaletin sağlanması gibi önemli konularda mevcut yasada yapılan değişiklikle, çağdaş ve işlevsel bir hale getirilmiş, yapılan kapsamlı çalışma ile Belediyelerin Anayasası olarak kabul edilen 51/95 Sayılı yasa, günün koşullarına uygun hale getirildi” dedi.

“BELEDİYELERİN GELİRLERİ CİDDİ ORANDA ARTIRILDI”

Belediyelerin en önemli gelir kaynakları olan vergi, resim ve harçların aylık asgari ücrete endekslendiğini, önemli oranlarda bu kalemlerin artırıldığını ifade eden Bakan Öztürkler, “Kıymet tartı ücreti, Arıtma Tesisi, Vidanjör ve Kanal Açma Hizmeti Ücreti ile tüm resim, harç ve vergilerin günün koşullarına ve ihtiyaca cevap verecek şekilde, asgari ücrete endekslenerek belli oranlarda yükseltildiğini açıkladı.

“BELEDİYELERİN GELİR PAYLAŞIMI HAVUZ SİSTEMİ İLE DAHA ADALETLİ HALE GETİRİLDİ”

Özellikle gelir paylaşımı ve hizmet kalitesini artırmak ve daha adaletli bir gelir paylaşımı sağlamak amacıyla Havuz Sistemine geçileceğini, bu kapsamda Hava limanlarından çıkış yapan kişilerden ilgili şirketler tarafından aylık asgari ücretin %0.06’sı (binde altısı) tutarında Belediye hizmetlerinden yaralanma resmi, tahsil edilerek, bunun %60’ı ilgili belediyeye (Değirmenlik), %40’nın ise nüfusları oranında paylaştırılmak üzere Devlet Gelirler Veznesine yatırılacağını, kıymet ve tartı ücretlerinden olan ithal edilen akaryakıtın ise belediye tarafından satış fiyatı üzerinden %1.5 oranında, kıymet ve tartı ücretinin % 60’ı ilgili belediyeye (İskele), %40’nın ise nüfusları oranında paylaştırılmak üzere devlet gelirler veznesine aktarılacağını belirten Öztürkler, “ Kurulan Havuz Sistemi ile Hava Alanı ve Akaryakıttan %60 pay alan belediyelerin %40’lık havuz gelirinden pay alamayacaklarını, akaryakıt ve havaalanından gelen ve önemli bir gelir kaynağı olan kısımdan ise diğer belediyelerinin de gelir almasının sağlandığını, bu şekilde de küçük belediyelerin bir nebze rahatlatılmasının sağlandığını, bu sayede de gelirlerden tek bir belediyenin yararlanıp, diğer belediyelerin bundan mahrum olmasının önüne geçildiğini, kumarhane ruhsatı üstünden kesilen harcın da buna eklenmesi ile de gelir paylaşımı yapılacak havuzun büyütüldüğünü ve belediyelerin gelir paylaşımının Havuz Sistemi ile daha adaletli hale getirildiğini söyledi.

“ESKİ YASADA OLMAYIP, İLK KEZ DÜZENLENEN KIYMET VE TARTI ÜCRETLERİ YENİ YASAYA KONDU”

Belediye sınırları içerisinde üretilen; hazır beton, asvalt, parke ve benzeri şeyler için satış fiyatı üzerinden % 0.003’ü (binde üç) oranında kıymet ve tartı ücreti alınması, ülke sınırlarına ilk girdiği yerdeki Belediye tarafından satış fiyatı üzerinden dağıtılmak üzere ithal edilen Akaryakıt ürünlerinden % 1,5 oranında kıymet ve tartı ücreti alınmasının karara bağlandığını ifade eden Bakan Öztürkler, “ Eski yasada olmayıp, ilk kez düzenlenen kıymet ve tartı ücretleri ile de belediyelerin gelirlerine yeni gelir kalemleri eklendi” dedi.

“MALİ DİSİPLİN, ŞEFAFLIK, DENETİM VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI ADINA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDI”

Kamu yarına yapılan yatırım projeleri dışında, borçlanılacak miktar da dâhil olacak şekilde Belediye’nin borçlarının tümü, bir yıl içerisinde devlet bütçesinden ilgili Belediye’ye ayrılan payı aşamayacaktır ibaresinin yeni yasaya konduğunu belirten Öztürkler, Devlet bütçesinden ayrılan payı veya Belediye Meclisinin görev süresini aşan ödeme süresi olan miktarın borçlanılabilmesinin Bakanlar Kurulunun onayına bağlı olacağını, buna ek olarak belediyelerin işletmeler veya döner sermayeli kuruluşlar kurmak, kurulmuş işletmelerle, limited ve kooperatif ortaklıklarına katılmalarına Sayıştay Denetimi getirildiğini de açıkladı.

Belediye Meclisleri, belediyeler ile bunlara bağlı kurum ve döner sermayeli işletmelerin ve bunların kuracağı birliklerin mali açıdan her türlü hizmet, hesap ve işlemlerinin denetlenmesi için mali raporlamalar yaptırmakla yükümlü olacaklarına da dikkat çeken Öztürkler, “Yetkilendirilmiş muhasip-murakıp tarafından her mali yılın başlangıcından itibaren altı aylık sürelerle mali raporlamalar yapılması ve Belediye Meclisine sunulması zorunlu hale getirildiğini, yeni yasada yer alan tüm bu düzenlemelerin temel hedefinin ise belediyelerimizin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, mali disiplin, şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirliğin sağlanması olduğunu ifade etti”.

“BELEDİYELERİN DEVLET GELİRLERİNDEN ALDIĞI KATKI PAYLARI DA ARTIRILDI”

Belediyelere, Devlet bütçesinde öngörülen mahalli gelirlerin %9.25’i oranında pay ayrıldığını, Bu payın, belediyelere % 85 nüfusları oranında, %15’in ise yüz ölçümleri oranında paylaştırılacağını söyleyen Öztürkler, “ Eski yasada bu paylaştırma en son nüfus sayımına göre nüfusları oranında oluyordu. Yüzdelik ise %9 (yüzde dokuz) idi. Eski yasada %0.25’lik oran, nüfusu 6000’in altında olan belediyelere nüfusları oranında bölüştürülüyordu. Bu değişiklik yasasında nüfus ve yüzölçümü kıstası getirilerek, adilane bir bölüşümün yapılması hedeflendi” dedi.

