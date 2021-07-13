Belediyelerin elektrik borçlarına yapılandırma

Belediyelerin ve sulama birliklerinin Kıb-Tek’e olan borçlarının tahsilini düzenleyen protokol imzalandı

Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesi’ne bağlı sulama birliklerinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) olan birikmiş borçlarının tahsilini düzenleyen protokol Başbakanlık’ta imzalandı.

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı olmak üzere 4 bakanlığın ortak çalışması sonucu hazırlanan Protokolün imzalanması öncesinde Başbakan Saner konuşma yaptı.

Saner, konuşmasında, yaklaşık 40 yıldır devam eden kronik bir sorunun 4 bakanlığın işbirliğiyle çözüme kavuştuğunu söyleyerek, imzalanan protokol sayesinde belediyelerin ve sulama birliklerinin Kıb-Tek’e olan birikmiş borçlarının yeniden yapılandırılmasının amaçlandığını belirtti.

Kıb-Tek’e kurumların yaklaşık 255 milyon TL, sulama birliklerinin ise yaklaşık 12 milyon TL borcu olduğunu vurgulayan Saner, bu borçların yeniden yapılandırılmasıyla, belediyelerin ödeme noktasında rahatlayacağını, Kıb-Tek’in ise tahsil edemediği borçları alabileceğini ifade etti.

Saner, “Bu protokol ile su kullanımına da adalet getirilecek” diyerek, belediyelerin su motorlarının kullanımında kararları artık kendilerinin alacaklarını ve tarifeleri de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içerisinde düzenleyerek, uygulamaya geçireceklerini kaydetti.

Saner, belediyelerin bu konuda disiplin sağlaması ve üretilen suların halka daha adil bir şekilde dağıtılmasında imkan yaratılacağını söyledi.